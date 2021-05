Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Einfamilienhaus in Konz

Trier (ots)

Am Vormittag des 29.05.2021 kam es während der kurzzeitigen Abwesenheit der Anwohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Konz. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Garten gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchten das Wohnhaus gezielt nach Wertgegenständen. Dabei wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld, sowohl im Tatzeitraum, als auch im Verlauf der vergangenen Wochen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Trier (Tel. 0651/ 9779-2290), sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

