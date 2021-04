Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 03.04.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Geschäftshaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbek. Täter ein Fenster eines Geschäftshauses in der Lange Straße in Delmenhorst auf. Die Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am 02.04.2021, um 17.30 Uhr, befuhr ein 26 jähriger PKW-Fahrer (aus Wildeshausen) die Dwostraße in Delmenhorst, hielt vor einem Haus an und stieg aus. Da der PKW-Fahrer einen unsicheren Gang aufwies, informierte ein Zeuge die Polizei. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss (Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille) steht, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der PKW über keinen Versicherungsschutz mehr verfügt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

