Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.04.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Kellerraum aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbek. Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Grüne Straße in Delmenhorst auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Werkzeug entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Delmenhorst: Motorradfahrer beim Sturz verletzt

Am 01.04.2021, um 16.10 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer (aus Delmenhorst) die Steller Straße in Delmenhorst in Richtung Annenweg. Beim Abbiegen nach links in den Annenweg stürzte der Motorradfahrer alleinbeteiligt und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankanhaus gebracht. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

