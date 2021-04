POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 02.04.2021

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Autobahnpolizei Ahlhorn: Zu schnell, betrunken und mit gefälschtem Führerschein auf der B75/A28 im Bereich der Stadt Delmenhorst unterwegs

Am 02. April 2021, um 00:30 Uhr, führten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der B75 in Fahrtrichtung Oldenburg mit einem zivilen Fahrzeug Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei fiel den Beamten ein Mazda aus Polen auf, der die zulässige Geschwindigkeit auf der B75 deutlich überschritt. Nach einer erfolgten Messung von 104 km/h bei erlaubten 70 km/h fuhr der PKW von der B75 weiter auf die A28 in Richtung Oldenburg. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie der PKW in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim 35-jährigen Fahrer aus Polen starken Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkomatentest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde bei der Überprüfung des Führerscheins festgestellt, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ebenso muss er sich für die begangene Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 01.04.2021 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der A 1 zwischen den Abfahrten Vechta und Lohne/Dinklage ein Verkehrsunfall mit drei Pkw und einem Lkw, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Lingen befuhr im Bereich der Gemeinde Dinklage mit ihrem Citroen den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen A 1 und scherte nach links zum Überholen aus. Dabei übersah sie einen bereits überholenden Pkw Tesla, den ein 50-Jähriger aus dem holsteinischen Steinburg fuhr. Der Tesla prallte gegen den Citroen, kam ins Schleudern und kollidierte mit einem Pkw Ford Fiesta, der von einem 20-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden gelenkt wurde. Die 19-Jährige verlor ebenfalls die Kontrolle und schleuderte mit ihrem Citroen gegen den Lkw eines 63-Jährigen aus Osnabrück. Die 19-Jährige sowie ein mitfahrendes Kind aus dem Ford Fiesta wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei, es bildete sich ein Stau von 5 km Länge.

Pkw-Brand auf der A 1, Dreieck Stuhr

Am Karfreitag, 02.04.2021 gegen 08:30 Uhr geriet ein VW Golf auf der A 1, Richtung Osnabrück am Beginn des Stuhrer Dreiecks in Brand. Die 22-jährige Fahrerin des Golfs aus Sittensen bemerkte während der Fahrt Motorprobleme und hielt unmittelbar in der Ausfahrt zur A 28 an. Beim Öffnen der Motorhaube schlugen ihr offene Flammen entgegen. Sie rettete ihr Kleinkind und konnte nicht weiter eingreifen. Auch die herbeigerufene freiwillige Feuerwehr aus Brinkum konnte einen Komplettbrand nicht verhindern. Während der Löscharbeiten war die Ausfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Verletzt wurde niemand. Am ausgebrannten VW Golf entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Es wird ein technischer Defekt vermutet.

