Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK Nordenham vom 02.04.2021

Delmenhorst (ots)

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Nordenham, 01.04.2021, 18:00 Uhr bis 02.04.2021, 05:00 Uhr Stadtgebiet Nordenham

Am 01.04.2021 ist es in Nordenham zu Verstößen gegen die geltende Corona-Verordnung gekommen. Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr konnten mehrere Jugendliche von der Polizei Nordenham auf einem Schulgelände in der Pestalozzistraße angetroffen werden. Die Personen stammten aus mehr als zwei Haushalten und trugen nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. In einem weiteren Fall befanden sich in einem von der Polizei kontrollierten Pkw ebenfalls drei Personen aus drei Haushalten. Auch hier wurden jeweils keine Mund-Nasen-Bedeckungen getragen.

Nach 21:00 Uhr des 01.04.2021 bis 05:00 Uhr des Folgetages wurden insgesamt fünf Verstöße in Hinblick auf die geltende Ausgangssperre festgestellt. Die Betroffenen im Alter von 21 bis 43 Jahren hielten sich jeweils entgegen der aktuellen Verordnung ohne triftigen Grund außerhalb des eigenen Wohnbereiches in der Öffentlichkeit auf. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

