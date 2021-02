Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch/ Täter nutzen Kanaldeckel um Scheibe einzuwerfen

Bedburg-Hau (ots)

Sonntagmorgen (21. Februar 2021) gegen 05.20 Uhr nutzten unbekannte Täter einen Kanaldeckel, um die Scheibe eines Getränkemarktes an der Borschelstraße einzuwerfen. Das rechteckige Kanalgitter entfernten die Täter zuvor in unmittelbarer Nähe zum Tatort an der Straße. Im Inneren machten sich die Täter im Kassenbereich zu schaffen, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

