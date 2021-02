Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Täter versuchen mehrere Türen aufzuhebeln

Kleve (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag (19. Februar 2021) zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr mehrere Wohnungstüren in einem Mehrfamilienhaus an der Graf-Otto-Straße aufzuhebeln. Einzig die Tür einer Wohnung im 2. Obergeschoss gab nach und konnte geöffnet werden. Entwendet wuden nach ersten Angaben nichts und die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell