Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl auf Friedhof

Grabschmuck entwendet

Kevelaer-Twisteden (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Mittwochnachmittag (17. Februar 2021) entwendeten unbekannte Täter auf dem Friedhof am Gerberweg Grabschmuck. Gestohlen wurde ein Kerzenständer in Form der Gnadenkapelle. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell