Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 3,9 Promille vor Baum gefahren: Alkoholisierter Fahrer bleibt unverletzt

KasselKassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Die gefährliche Fahrt mit hoher Alkoholisierung endete am gestrigen Mittwochabend in Kassel für einen Autofahrer mit dem Frontalaufprall gegen einen Baum. Der 41-Jährige aus Kassel hatte dabei noch Glück; er blieb unverletzt. Andere Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Da ein Atemalkoholtest bei ihm rund 3,9 Promille ergab, musste er anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Wie die am späten Abend gegen 23:45 Uhr von Zeugen zum Unfallort gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der 41-Jährige mit seinem BMW auf der Oberzwehrener Straße, von der Korbacher Straße kommend in Richtung Altenbaunaer Straße, unterwegs. In der Linkskurve kurz vor dem Bahnübergang der Straßenbahn kam er vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit mit dem Auto von der Fahrbahn ab, beschädigte ein am Straßenrand stehendes Verkehrsschild und fuhr schließlich frontal gegen den Baum. An dem BMW war ein erheblicher Frontschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Den Schaden an Baum und Schild beziffern die Beamten auf weitere 1.500 Euro.

