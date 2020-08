Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkrs. KN) Heckscheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf (12.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Mittwoch zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr hat ein unbekannter Täter an einem in der Walchnerstraße abgestellten Mercedes die Heckscheibe eingeschlagen. An dem Auto entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter.

