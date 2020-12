Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht vor Kirche in Oberzwehren: Ermittler suchen Zeugen

KasselKassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag in Oberzwehren ereignete, suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug in der Straße "Unter dem Riedweg" auf noch unbekannte Art und Weise gegen einen geparkten grauen Audi A 4 Avant gestoßen. Dabei hinterließ er an dem Audi mehrere Dellen und Kratzer am Kotflügel und der Fahrertür. Ohne sich jedoch um den Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Wann genau sich der Unfall ereignete, ist momentan noch unklar. Der Audi war zwischen 8:30 Uhr und 15:45 Uhr vor der dortigen Kirche auf dem Parkstreifen geparkt.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

