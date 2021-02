POL-KLE: Girls' Day am 22. April: Melde dich zum Online-Praktikum bei der Polizei an

Kreispolizeibehörde Kleve

Girls' Day am 22. April: Melde dich zum Online-Praktikum bei der Polizei an

Kreis Kleve

Girls-Day goes digital: Auch in diesem Jahr findet der Girls' Day statt, bei dem junge Mädchen unter anderem einen Einblick in den Job als Polizeibeamtin gewinnen können. Corona-bedingt findet die Veranstaltung dieses Mal jedoch im Netz statt. Im Online-Praktikum erfahren die Teilnehmerinnen am 22. April 2021 von 9 bis 14 Uhr, welche Chancen und Einsatzmöglichkeiten der Polizeidienst bietet. Per Virtual Reality können die Mädchen beispielsweise mit auf Streife und auf Spurensuche gehen. Zudem erfahren sie mehr über den Ablauf des Dualen Studiums zur Polizeikommissarin.

Die begrenzten Plätze sind heiß begehrt, schnell sein lohnt sich also. Eine Anmeldung ist unter https://www.girls-day.de/@/Show/Event/3594 möglich. Mehr Infos unter: https://www.girls-day.de/@/Show/lafp-nrw/kommissaranwaerterin-bei-der-polizei-nrw-dein-online-praktikum

