Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Gaggenau (ots)

Zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft ist es am Montag in der Max-Roth-Straße gekommen. Gegen 23:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Einbrecher die elektrisch verriegelte Doppeltür des Filialeingangs auf, um danach durch die ebenfalls aufgedrückte zweite Eingangstür in das Geschäft zu gelangen. Im Inneren wurden mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Das genaue Diebesgut sowie die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sowie die Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen.

