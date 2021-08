Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geschädigter gesucht

Borken (ots)

Am Mittwoch fuhr eine Autofahrerin infolge eines Bedienfehlers gegen 15.15 Uhr auf dem Parkstreifen des Dülmener Weges in Höhe Haus Nr. 50 gegen einen anderen Pkw. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr sie nach Hause, gab dann aber später den Unfall bei der Polizei zu Protokoll. Die oder der Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu melden.

