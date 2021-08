Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Müllcontainer und Zelt durch Feuer beschädigt

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr gegen 05.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Sportplatz einen brennenden Müllcontainer löschen. Ein daneben stehendes Zelt (Teil eines Corona-Testzentrums) wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000).

