Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher nutzen auf Kipp stehendes Fenster

Hüllhorst (ots)

Zu einem Einbruch in ein Haus in Schnathorst ist es in der vergangenen Woche gekommen. Dabei erbeuteten die Einbrecher einen kleinen Wandtresor. Nach Angaben der Eigentümer des in der Straße "Baksgarten" gelegenen Einfamilienhauses dürfte sich der Diebstahl im Zeitraum von Donnerstag 8. Juli, ab 10.15 Uhr bis Freitagvormittag ereignet haben. Nach Feststellungen der Beamten der Kriminalwache hebelten die Unbekannten ein auf Kipp stehendes Fenster auf, durchwühlten Schränke und Schubladen und rissen schließlich den Tresorwürfel aus der Wand. Mit ihrer Beute schwanden die Kriminellen nach Einschätzung der Ermittler offenbar durch die Haustür.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtig wirkende Personen oder ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug aufgefallen sind. Zudem erinnert die Polizei daran, dass beim Verlassen eines Hauses grundsätzlich alle Fenster und Türen verschlossen werden sollten. Dies ist auch bei sommerlichen Temperaturen erforderlich. "Auf Kipp stehende Fenster sind wie offene Fenster" machen die Beamten noch einmal deutlich.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell