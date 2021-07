Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit vorausfahrendem Rad

Stemwede (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Stemwederberg-Straße eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau aus Dortmund zusammen mit ihrem Ehemann und einem weiteren Ehepaar gegen 14.40 die Straße in Richtung Haldem befahren. Dabei geriet das Vorderrad der sich an dritter Position befindlichen Frau offenbar gegen die Packtasche des vorausfahrenden Rades, sodass die 59-Jährige die Balance verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Nach notärztlicher Versorgung brachte man sie in das Krankenhaus nach Lübbecke.

