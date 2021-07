Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Wohnhausbrand: Leichnam identifiziert

Minden (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus an der Marienstraße in Minden hat die Polizei den im Haus aufgefunden Leichnam zweifelsfrei identifizieren können. Es handelt sich dabei um den 67 Jahre alten Bewohner. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die Todesumstände zu klären. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Ermittlungsstand nicht vor.

Die Brandexperten der Polizei hatten am Donnerstag bis in die späten Abendstunden ihre Arbeit fortgesetzt. Im Haus befanden sich unterschiedliche kleine Brandorte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wird ein Brandsachverständiger die Arbeiten der Polizisten unterstützen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Angaben über eine Schadenshöhe kann die Polizei gegenwärtig nicht machen.

Wie bereits berichtet, waren Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag um kurz vor 13 Uhr alarmiert worden, da Rauch aus dem Dach stieg. Wenig später entdeckten Einsatzkräfte eine leblose Person.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell