Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer in Einfamilienhaus: Einsatzkräfte finden leblose Person vor

Minden (ots)

Eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses an der Marienstraße in Minden hat am Donnerstagmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Einsatzkräfte entdeckten wenig später in dem Haus eine leblose männliche Person. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesumstände sowie die Ursache des Brandes werden derzeit von der Polizei untersucht.

Die Beamten erhielt um kurz vor 13 Uhr Kenntnis über die Rauchentwicklung und rückte wie die Feuerwehr mit starken Kräften aus. Als die Polizisten eintrafen, stieg dunkler Rauch aus dem Dach. Die Ordnungshüüter sperrten den Einsatzort zwischen dem Saarring und der Schwerinstraße für den Verkehr ab und nahmen erste Ermittlungen auf. Im Laufe des Einsatzes wurde noch ein Seelsorger angefordert. Mittlerweile ist die Straßensperrung wieder aufgehoben. Die Ermittlungen der Brandexperten der Kripo werden aber noch längere Zeit andauern. Weitere Angaben sind seitens der Polizei gegenwärtig nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell