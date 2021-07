Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird Opfer von falschen Polizisten

Minden (ots)

Opfer von zwei falschen Polizisten wurde eine ältere Dame in ihrer Wohnung in der Mindener Innenstadt am Mittwochnachmittag. Die beiden Unbekannten stahlen Geld und persönliche Dokumente der Frau.

Die war nach einem Einkauf gegen 16.15 Uhr heimgekehrt, als sie vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf zwei etwa 30 bis 40 Jahre alte und circa 1,70 bis 1,80 Meter große Männer traf. Die stellten sich als Polizisten vor, zeigten einen Ausweis und behaupteten, dass in mehrere Wohnungen eingebrochen worden sei. Daher müssten sie nun auch in dieser Wohnung Nachschau halten. Die Seniorin zeigte sich jedoch misstrauisch und bat die Männer vor der Tür zu warten. In ihrer Wohnung stellte die Frau anschließend fest, dass ein Stuhl umgeworfen und das Bett im Schlafzimmer durchwühlt war. Währenddessen betraten die Unbekannten die Räumlichkeiten.

Nachdem die Frau festgestellt hatte, dass offenbar nichts gestohlen wurde, verschwanden die Männer. Bei einer weiteren Durchsicht fiel der Seniorin dann auf, dass Geld, Dokumente und ihr Haustelefon verschwunden waren. Daraufhin verständigte sie die echte Polizei.

Die kennt die Masche der falschen Polizisten seit langer Zeit. Vor allem per Telefonanrufe versuchen diese Kriminellen immer wieder an Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Aber auch direkt an der Haustür tauchen die Betrüger auf.

Wie von uns berichtet, wurde bereits einen Tag zuvor ein Seniorenpaar aus der Gemeinde Hille Opfer von zwei falschen Wasserwerkern, die den Schmuck der Frau erbeuteten. Ob ein Zusammenhang mit dem jüngsten Fall besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell