Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Unfall in Campingplatzzufahrt

Wilsum (ots)

Am späten Samstagabend ist es auf der Zufahrt zum Campingplatz Wilsumer Berge zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Fahrzeugführer musste gegen 23.15 Uhr einem entgegenkommenden Auto ausweichen und stieß in der Folge mit einem Baum zusammen. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Campingplatz fort. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell