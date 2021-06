Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Schwerer Verkehrsunfall auf Höcklenkamper Straße

Uelsen (ots)

Am Montagabend kam es auf der Höcklenkamper Straße in Uelsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei tödlich und drei weitere Personen lebensgefährlich verletzt. Ein 20-Jähriger war mit drei Kindern in einem Ford Mustang gegen 18.10 Uhr in Richtung Lage unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach einer dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 11-Jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Insassen wurden im Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des Autos sowie sein neunjähriger Mitfahrer wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Das zehnjährige Mädchen kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Alle drei Personen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Neben zwei Rettungshubschraubern und zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen und insgesamt 44 Einsatzkräften der Feuerwehren Uelsen, Wilsum und Itterbeck, waren ebenfalls zwei Notfallseelsorger eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell