Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Hund durch Stichwerkzeug verletzt

Geeste (ots)

Am Samstagnachmittag wurde an der Dorfstraße ein Hund verletzt. Der bislang unbekannte Täter hatte offenbar bewusst auf diesen eingestochen. Der auf einem umzäunten Privatgrundstück herumlaufende Australian Shepherd wurde mit einem vermutlich längeren Stichwerkzeug im rechten Brustbereich schwer verletzt. Der Täter hat allem Anschein nach zwischen 15.30 und 17 Uhr durch die Lücken einer Sichtschutzwand auf den Hund eingestochen und konnte im Anschluss unerkannt entkommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)970050 entgegen.

