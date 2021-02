Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kasse ohne Geld und Sparschwein mit Geld erbeutet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant in Rheydt an der Wickrather Straße haben unbekannte Täter unter anderem ein Kassensystem (allerdings ohne Geldschublade) und ein volles Sparschwein erbeutet.

Die Täter hatten irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstag, 23. Februar, 18 Uhr, und Mittwoch, 24. Februar, 8.35 Uhr, ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Räumlichkeiten gelangt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

