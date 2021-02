Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schaufensterscheibe eingeschlagen und Uhren entwendet

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Rheydt an der Harmoniestraße hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag, 25. Februar, Uhren entwendet.

Gegen 3.40 Uhr hatte sich eine männliche Person mit einem Fahrrad dem Geschäft genähert, die Schaufensterscheibe eingeschlagen und mehrere Uhren aus der Auslage genommen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell