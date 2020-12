Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim- Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin, Zeugen gesucht

KuppenheimKuppenheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr im Kreuzungsbereich der Mozartstraße. Eine bislang unbekannte Velofahrerin befuhr die Mozartstraße vom Wörtelstadion kommend in Fahrtrichtung Carl-Benz-Straße. Dabei übersah die Zweiradlenkerin die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Pkw-Lenkerin. Dadurch kam es zur Kollision der zwei Verkehrsteilnehmer. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Unfallbeteiligten fuhr die Radfahrerin, ohne ihre Daten zu hinterlassen, weiter in Richtung Carl-Benz-Straße. Am Pkw der 56-jährigen Fahrzeuglenkerin entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Nach Aussagen der Frau war die Radfahrerin circa Ende 50 Anfang, 60 alt, ungefähr 170 cm groß, hatte eine schlanke Statur, kurze dunkele Haare und trug eine Brille sowie einen roten längeren Daunenmantel. Das Fahrrad soll ein rotes Damenfahrrad gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Velofahrerin geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Kuppenheim unter der Telefonnummer: 07222 47002 in Verbindung zu setzen.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell