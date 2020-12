Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg -Verkehrsunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Mittwochmorgen gegen 5:20 Uhr an der Kreuzung Drachenacker. Ein 57-jähriger Rollerfahrer befuhr den Kreisverkehr kommend von der Heinrich-Hertz-Straße in Richtung "Im Drachenacker". Hierbei kollidierte der Leichtkraftradlenker mit einem in den Kreisverkehr einfahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß kam der 57-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell