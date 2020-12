Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Streit eskaliert

LahrLahr (ots)

In einer Unterkunft im Neuwerkhof kam es am Montag zwischen zwei Männern, 33 und 24 Jahre alt, zunächst zu einem Wortgefecht. Im Verlauf des Streites zog der 33-Jährige ein sogenanntes Cutter Messer und verletzte damit den 24-Jährigen. Dieser erlitt nach bisherigen Erkenntnissen nur leichte oberflächige Verletzungen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Streites dauern an.

