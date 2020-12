POL-KA: (KA) Ettlingen - Auto auf Parkplatz eines Baumarktes beschädigt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr, in der Borsigstraße in Ettlingen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellten Ford. Die unbekannte Person hinterließ eine etwa 11 cm breite Kratzspur an der hinteren Stoßstange des betroffenen Autos. An dem Ford waren Farbantragungen festzustellen, so dass die Polizei derzeit von einem roten Fahrzeug des Unfallversursachers ausgeht. Möglicherweise ereignete sich der Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht beim Ausparken.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

