Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier-Vorfahrt genommen

AppenweierAppenweier (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Oberkirchner Straße von der Ortsmitte Appenweier kommend in Richtung B28. Beim Abbiegen übersah der unbekannte Fahrzeuglenker die von der B28 von Appenweier in Richtung Oberkirch fahrende, vorfahrtsberechtigte 30-jährige VW-Fahrerin. Die 30-jährige Fahrzeuglenkerin wich um einen Zusammenstoß zu verhindern, auf den Grünstreifen aus. Bei dem Ausweichmanöver fuhr die Fahrzeuglenkerin mit dem Seitenspiegel gegen einen Leitpfosten. Dieser wurde dadurch aus dem Boden gerissen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die unbekannte Unfallverursacherin vom Unfallort in Richtung Oberkirch. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei dem geflüchteten Fahrzeuglenker um einen grauen Mercedes B oder A-Klasse Halter gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auch 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

