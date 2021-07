Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Restaurant, Bargeld gestohlen

Recke (ots)

In ein italienisches Restaurant an der Hopstener Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (04.07.21) in der Zeit zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr am nächsten Morgen eingedrungen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein höher gelegenes Fenster auf der westlichen Gebäudeseite Zugang zum Restaurant. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Flachbildfernseher sowie aus einer Bargeldkasse und aus einem Portemonnaie einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Ibbenbürener Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/5914315.

