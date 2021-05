Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dachstuhlbrand am alten Postgebäude in Burhave

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17. Mai 2021, kam es gegen 6:50 Uhr zu einem Brand in der Butjadinger Straße in Butjadingen, Ortsteil Burhave.

Brandbetroffen war der Dachstuhl des ehemaligen Postamtes.

Zwei Bewohner des Hauses wurden am Morgen durch Brandgeruch und -geräusche geweckt. Kurze Zeit später bemerkte auch eine 22-Jährige den Dachtstuhlbrand und klopfte an der Haustür.

Die Bewohner konnten das Haus daraufhin unverletzt verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Burhave, Eckwarden, Stollhamm und Tosens brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten es anschließend. Das Haus war nicht weiter bewohnbar.

Die Brandursache, sowie der genaue Sachschaden ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell