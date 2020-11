Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuche in Wohnhäuser

Altena/NachrodtAltena/Nachrodt (ots)

Ein Hausbewohner In der Heimecke überraschte am Dienstagmorgen einen Unbekannten auf dem Nachbargrundstück. Gegen 5.30 Uhr sah er, wie sich der dunkel bekleidete Mann mit eingeschaltetem Handy-Licht über das Grundstück bewegte. Als er ihn ansprach, antwortete der Fremde mit Akzent, dass er eine bestimmte Straße suche. Dann ging er in Richtung Westiger Straße und verschwand. Erst später entdeckte der Hausbewohner Einbruchspuren an seiner Haustür. Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchsversuches. Anhand der Stimme schätze der Mitteiler die Person auf circa 20 bis 30 Jahre. Die Person trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze (Kapuze über den Kopf gezogen) und eine weite, dunkle Jogginghose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Die Polizei bietet kostenlose Einbruchschutz-Beratungen an - auch vor Ort. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 bis -5512. Weitere Infos gibt es auf www.polizeiberatung.de.

Nachrodt Unbekannte haben versucht, in ein Haus an der Kirchstraße einzubrechen. Ein Besucher entdeckte am Dienstag Hebelspuren an der Haustür seines Gastgebers. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei bietet kostenlose Einbruchschutz-Beratungen an - auch vor Ort. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 bis -5512. Weitere Infos gibt es auf www.polizeiberatung.de.

