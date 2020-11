Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Moped und Mountainbike gestohlen

MendenMenden (ots)

An der Delyner Straße wurde ein Moped gestohlen. Der Eigentümer hatte es am Montag gegen 19.30 Uhr neben dem Gehweg an einem Zaun abgestellt. Am nächsten Tag gegen 17 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Es handelt sich um eine Yamaha Neo's 50 4T mit dem Versicherungskennzeichen "284HSK.

Am Schwitter Weg verschwand am Dienstag ein Mountainbike. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad am Morgen um 7.40 Uhr auf dem Parkplatz der Wilhelmshöhe abgeschlossen und mit einer Kette gesichert. Unbekannte durchschnitten die Kette und nahmen das Rad mitsamt Helm mit. Es handelt sich um ein blaues Compel-Rad vom Typ Compel HT 5.7 und einen schwarzen Sturzhelm vom Typ Abus Aduro 2.0.

Die Polizei bittet in beiden Fälle um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell