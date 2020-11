Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus der Tasche gezogen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Erneut haben Taschendiebe Dienstag in einem Discounter an der Altenaer Straße zugeschlagen: Zwischen 9 und 10 Uhr zogen sie einer 53-jährigen Frau das Portemonnaie aus der Handtasche. Darin steckten auch diverse Kunden-, Bank- und Kreditkarten. Bevor die Frau den Diebstahl überhaupt bemerkte, gingen die Täter zu einem Geldautomaten in der Lennestraße und ließen sich eine hohe Geldsumme auszahlen. Als das Opfer an der Kasse ohne Geld da stand, machte sich die Frau direkt auf den Weg zu ihrer Bank, um die Karte sperren zu lassen. Doch da war es bereits zu spät.

Aktuell werden aus dem Märkischen Kreis fast täglich solche Diebstähle gemeldet. Deshalb mahnt die Polizei dringend, auch im "vertrauten Discounter um die Ecke" Wertsachen dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN zur Bankkarte mit in der Geldbörse verwahrt werden.

