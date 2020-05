Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall im Kreisel - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Heute, am 11.05.2020, gegen 06:50, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto auf der Oderstraße aus Richtung Dürkheimer Straße kommend. Als er zwischen dem dortigen Sportgeschäft und dem Baumarkt in den Kreisel einfuhr, kam ihm ein unbekannter Autofahrer in einem silbernen Mercedes entgegen. Der Unbekannte war aus Richtung Ruchheimer Straße in Richtung Dürkheimer Straße unterwegs und war entgegen der Fahrtrichtung links in den Kreisel eingefahren. Der 25-Jährige wich daraufhin dem Mercedes nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Trotz Vollbremsung touchierte er mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und streifte mit dem Radkasten und Vorderrad vorne rechts einen Begrenzungsstein. Der Fahrer des silbernen Mercedes fuhr weiter. Der Schaden am Auto des 25-Jährigen beträgt etwa 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem silbernen Mercedes oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell