Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Lexus beschädigt - Zeugen gesucht

Rahden (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Zeit von 8 bis 10 Uhr auf dem Parkplatz in der Von-Roden-Straße zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Lexus an der hinteren Stoßstange beschädigt. Dieser hatte in der genannten Zeit im Bereich des Übergangs vom Parkplatz der Von-Roden-Straße zum Sparkassenparkplatz vorwärts in einer Parklücke gestanden. Als die 41-jährige Besitzerin aus Rahden den Schaden bemerkte, verständigte sie die Polizei.

Wer Hinweise zu dem bisher unbekannten Unfallverursacher geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 im Verkehrskommissariat Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell