Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Verkehrsunfallflucht auf dem REWE - Parkplatz-Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Donnerstag, den 20.08.2020, zwischen 16:00 und 16:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Polcher Straße in Mayen in roter Seat Leon mit MY-Kennzeichen durch einen Unfall beschädigt. Das Schadensbild spricht dafür, dass der unbekannte Verursacher vermutlich beim Türöffnen eine Tür gegen den vorderen rechten Kotflügel des beschädigten PKW stieß. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 bis 1000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell