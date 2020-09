Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Traben-Trarbach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 31.08.20 um 00:30 Uhr in der Brückenstraße in Trarbach überprüften Beamte der Polizei Zell die Rahmennummer eines von einer männlichen Person mitgeführten Mountainbikes. Hierbei konnte festgestellt werden, dass das hochwertige Fahrrad vor zwei Wochen in Pünderich einer Urlauberin gestohlen wurde und dementsprechend wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 35-jährige Benutzer des Fahrrades konnte zur Herkunft des Zweirades keine plausiblen Angaben machen. Daher erfolgte die Sicherstellung des Mountainbikes. Bei der Überprüfung der mitgeführten Umhängetasche wurde zudem eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt. Der bereits polizeilich bekannte Mann aus dem Kreis Cochem-Zell erwarten nun zwei weitere Strafverfahren.

