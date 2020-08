Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Esch (ots)

Am 31.08.2020, gg. 17.55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Autobahnausfahrt Salmtal der BAB1 im Einmündungsbereich zur L47 in Höhe der Gemeinde Esch.

Ein Fahrschulfahrzeug bremste im Einmündungsbereich zur L47, um sich einen Überblick über die Verkehrslage zu verschaffen und erforderlichenfalls den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen.

Dies erkannte ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhr auf das Fahrschulfahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung und ärztlichen Beobachtung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf ca. 11.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell