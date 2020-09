Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch in Wohnhaus

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Zur Grafenmühle wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die unbekannten Täter mit Hilfe einer Gartenmöbelpolsterbox an ein Fenster, das mit einem Metallgitter gesichert war, und hebelten dieses auf. Die Täter durchsuchten zwei Schlafräume im ersten Obergeschoss und flüchteten dann über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Nach ersten Angaben wurde hochwertiger Schmuck gestohlen.

Anmerkung: Der Einbruch wurde in der "Einbruchs-Sammelmeldung" von heute versehentlich der Stadt Gladbeck zugeordnet. Die Tat passierte allerdings in Bottrop.

