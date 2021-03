Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Alkoholisierter 18-Jähriger erhält mehrere Anzeigen

Offenburg (ots)

Weil ein alkoholisierter 18-Jähriger gestern Abend in einem Regionalzug ohne Ticket unterwegs war und zudem keinerlei Ausweispapiere dabei hatte, verständigte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Mann bei der Ankunft im Bahnhof Offenburg in Empfang und er verhielt sich hierbei unkooperativ. Bei der Kontrolle fiel neben Alkohol- auch starker Cannabisgeruch auf. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fand man bei ihm 25 Gramm Cannabis, welche er in seiner Unterhose versteckt hatte. Unter fortlaufenden Beleidigungen gelang es den Beamten, ihn zur Dienststelle zu verbringen und seine Identität festzustellen. Im Anschluss durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Gut eine Stunde später war er erneut am Bahnhof Offenburg und schlug mit seinen Fäusten gegen die Scheiben eines Zuges. Als er erneut zur Dienststelle verbracht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Den libyschen Staatsangehörigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

