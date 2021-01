Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: VU-Flucht auf dem Parkplatz der Grünen Aue in Braunlage

GoslarGoslar (ots)

Im Zeitraum von 27.12.2020, 13.00 Uhr bis 28.12.2020 , 10.10 Uhr beschädigte ein PKW-Führer vermutlich beim rückwärtigen Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten PKW des Geschädigten. Beim Verkehrsunfallort handelt es sich um den Parkplatz in der Straße Grüne Aue 8 in Braunlage. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage unter 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

