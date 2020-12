POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg, Donnerstag, 31.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

"Kostenlose Taxifahrt" Mittwoch, 30.12.2020, 22.35 Uhr Bad Harzburg, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Ein 28-jähriger Goslarer ließ sich mit einem Taxi von Goslar nach Bad Harzburg fahren. Beim Erreichen des Zielortes verließ der Fahrgast das Taxi ohne den Fahrpreis zu entrichten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte der Fahrgast in einer Wohnung in der Straße Hopfengarten ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen wurde gegen den 28-jährigen Goslarer eingeleitet.

Verkehrsunfall Donnerstag, 31.12.2020, 01.10 Uhr Bad Harzburg, Landesstraße 501, Bereich Göttingerode Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Goslar befährt mit seinem Pkw die Landesstraße 501, aus Richtung Oker kommend in Richtung Bad Harzburg. Nach dem Passieren der Kreuzung L 501/ Kreisstraße , OT Göttingerode, kommt der Fahrzeugführer mit seinem Pkw Nissan Qashqai auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und eisglatter Fahrbahn nach rechts von dieser ab und beschädigt dabei einen Leitpfosten sowie ein Standrohr eines Verkehrszeichens. Am dem Fahrzeug entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Es entstand ein Gesamtschaden von 5500,-Euro.

