Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Umparkvorgang endet in Blutprobe

Buchhol-Krummenast (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021 um 22:00 Uhr, parkte ein 56-jähriger Mann aus der VG Asbach seinen ungünstig abgestellten PKW um und führte ihn in diesem Zusammenhang für ca. 5 Minuten im öffentlichen Verkehrsraum. Dabei war er jedoch deutlich alkoholisiert und zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus waren zuletzt mehrere Hinweise zu dem Mann eingegangen, weswegen ein Durchsuchungsbeschluss eingeholt und die Wohnung des Mannes durchsucht wurde. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

