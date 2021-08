Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

In der Nacht zum Montag hebelten Einbrecher auf der Vereinsstraße eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

