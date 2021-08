Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden

Oeding

Rhede - 74-Jähriger gefährdet Straßenverkehr

Vreden / Oeding / Rhede (ots)

Nach Aussage von Zeugen gefährdete am Sonntag zwischen 13.05 und 13.20 Uhr ein 74 Jahre alter Autofahrer auf der B 70 zwischen Vreden und Oeding den Straßenverkehr. In Vreden überholte er zunächst die Zeugen und überquerte eine Kreuzung trotz roter Ampel. Im weiteren Verlauf, so die Zeugen, habe er im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve mehrere Fahrzeuge überholt, ohne den Gegenverkehr einsehen zu können. Entgegen kommende Fahrzeuge haben stark abbremsen müssen. Der 74-Jährige sei weiter in Schlangenlinie gefahren und einer der Zeugen wollte ihn zur Rede stellen, als er vor einer Ampel angehalten hatte. Obwohl der Zeuge bereits die Autotür des 74-Jährigen geöffnet hatte, fuhr dieser ohne Reaktion auf die Ansprache mit offen stehender Tür an, als die Ampel auf "Grün" umsprang. Weiter sei der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und habe mehrere Überholverbote missachtet.

Polizeibeamte konnten den 74-Jährigen auf der Gronauer Straße in Rhede anhalten. Der 74-Jährige stand nicht unter Alkoholeinfluss und stritt die Vorwürfe der Zeugen ab.

Weitere Zeugen und etwaige Geschädigte werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und unterrichteten die zuständige Führerscheinstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell