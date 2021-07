Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Brand mit tödlich verletzter Person: Derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen). Ahnatal (Landkreis Kassel): Nachdem es am heutigen Donnerstagmorgen zu einem Brand in der Ahnataler Oberstraße gekommen war, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, haben die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie sie berichten, ist die Identität der verstorbenen Person noch ungeklärt. Die betroffene Doppelhaushälfte wurde von einer Frau bewohnt. Ob es sich bei der verstorbenen Person um die alleinige Bewohnerin handelt, muss durch eine Obduktion geklärt werden, die nun von der Staatsanwaltschaft bei Gericht beantragt wird. Bei den Ermittlungen zur Brandursache haben sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern dementsprechend an. An der angrenzenden Haushälfte ist nach bisherigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden. Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

