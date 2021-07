Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei informiert über den Einsatz anlässlich mehrerer Versammlungen am 24. Juli in Kassel: Bürger- und Pressetelefone werden geschaltet

Kassel (ots)

Kassel: Für kommenden Samstag, den 24. Juli 2021, sind bei der Stadt Kassel mehrere Versammlungen im thematischen Kontext der Corona-Pandemie mit erneut größeren Teilnehmerzahlen angemeldet worden. Derzeit bereitet sich das Polizeipräsidium Nordhessen eingehend auf den bevorstehenden Einsatz am Samstag vor. Der Polizei kommt im Rahmen des Einsatzes grundsätzlich die Aufgabe zu, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten oder bestehende Versammlungsverbote durchzusetzen. Aufgrund einer im Rahmen von Corona-kritischen Versammlungen nur schwer zu prognostizierenden, dynamischen Teilnehmerzahl wird die Polizei am kommenden Samstag mit einer großen Anzahl von Polizeikräften vor Ort sein. Wegen des Einsatzes sind daher im Kasseler Stadtgebiet Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Bereits jetzt ist absehbar, dass die Straße "Auedamm", zwischen Damaschkestraße und Du-Ry-Straße, ab Freitag, 20 Uhr, wegen des Einsatzes komplett gesperrt werden muss. Über weitere zu erwartende Sperrungen werden wir fortlaufend informieren. Die Polizei versucht in jedem Fall, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gut wie möglich zu minimieren. Bürgertelefon wird unter Tel.: 0561-9945 1234 geschaltet Hinsichtlich der zu erwartenden Fragen der Kasseler Bürgerinnen und Bürger an die Polizei, bspw. zu Sperrungen oder Beeinträchtigungen für die Bevölkerung, wird am Einsatztag ein Bürgertelefon unter Tel.: 0561-9945 1234 geschaltet. Dieses wird am Samstag, ab 9 Uhr, erreichbar sein. Pressehotline und mobile Medienteams im Einsatz Darüber hinaus ist ab sofort eine Pressehotline unter Tel.: 0561-910 1029 geschaltet, die für Medienvertreterinnen und -vertreter mit Fragen zu diesem polizeilichen Einsatz vorgesehen ist. Die Polizei wird während der Versammlungslagen mit mehreren mobilen Medienbetreuungsteams im Einsatz sein, die als gesicherte Anlaufpunkte dienen und ständig für die Medien erreichbar sein werden. Medienvertreterinnen und -vertreter können ihrer Arbeit dort unter bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen nachkommen. Die genauen Standorte sind aufgrund der sich noch entwickelnden Lage aktuell noch nicht festgelegt und werden am Samstag frühzeitig über den Twitter-Account des Polizeipräsidiums Nordhessen, @Polizei_NH, bekanntgegeben. Die Standorte können darüber hinaus auch über die Pressehotline erfragt werden. Über den Twitter-Kanal wird die Polizei zudem fortwährend über den Einsatzverlauf und Beeinträchtigungen für die Bevölkerung informieren.

