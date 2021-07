Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Ahnatal: Eine Person verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 10:34 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4975270 veröffentliche Erstmeldung zum Brand). Ahnatal (Landkreis Kassel): Der Brand einer Doppelhaushälfte in der Oberstraße in Ahnatal, der am heutigen Morgen gegen 10 Uhr gemeldet wurde, ist inzwischen gelöscht. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, wurde in dem Haus eine leblose Person aufgefunden. Das Geschlecht und die Identität der verstorbenen Person sind bislang noch ungeklärt. Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Brandursache ist momentan noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden nun von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell